Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в матче плей-офф НХЛ

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«Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Бостон» в матче плей-офф НХЛ
  • AP

Игра, которая прошла на льду арены TD Garden, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан (21-я минута), Чарли Койл (39-я), Эрик Хаула (48-я), Дерек Форборт (51-я), Кёртис Лазар (56-я). У»Харрикейнз» отличился Андрей Свечников (44-я, 58-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Седьмой матч пройдёт 14 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в число претендентов на приз самому ценному игроку сезона-2021/22 НХЛ.

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