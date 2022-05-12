Американский фигурист Илья Малинин чисто выполнил четверной аксель на тренировке.

Фигурист сумел безошибочно приземлить четверной аксель. Никто в мире чисто не выполнял этот элемент ультра-си.

Ранее Малинин уже пытался продемонстрировать аксель в четыре с половиной оборота, но у него был степ-аут при приземлении.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые в истории попытался исполнить четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине. Японский фигурист упал с прыжка и занял четвёртое место на турнире.

Ранее Илья Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке.