Малинин чисто выполнил четверной аксель на тренировке

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Американский фигурист Илья Малинин чисто выполнил четверной аксель на тренировке.

Фигурист сумел безошибочно приземлить четверной аксель. Никто в мире чисто не выполнял этот элемент ультра-си. 

Ранее Малинин уже пытался продемонстрировать аксель в четыре с половиной оборота, но у него был степ-аут при приземлении.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые в истории попытался исполнить четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине. Японский фигурист упал с прыжка и занял четвёртое место на турнире.

Ранее Илья Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке.

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