Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Арсенал» в матче АПЛ

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«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в перенесённом матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Антонио Конте.

В составе хозяев дубль оформил Гарри Кейн (22-я минута, 37-я), а также мяч забил Сон Хын Мин (47-я).

«Тоттенхэм» (65 очков) занимает четвёртое место в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (66 очков) расположился на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 36-го тура АПЛ.

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