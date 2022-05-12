Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Арсенал» в матче АПЛ
Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Антонио Конте.
В составе хозяев дубль оформил Гарри Кейн (22-я минута, 37-я), а также мяч забил Сон Хын Мин (47-я).
«Тоттенхэм» (65 очков) занимает четвёртое место в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (66 очков) расположился на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 36-го тура АПЛ.