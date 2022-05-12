Бакаев: в матче с «Енисеем» мы берегли реализацию моментов для «Зенита»

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о победе команды над красноярским «Енисеем» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.

«Приберегли реализацию для «Зенита». Самое главное, что мы прошли в финал. Ничто остальное не имеет значения. Самый главный матч — следующий», — заявил Бакаев в эфире YouTube-канала клуба.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с сине-бело-голубыми пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об идее создания чемпионского коридора для «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ.

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