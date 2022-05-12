Радимов — о Салиховой: к такому платью да ещё бы голову

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил на критику Заремы Салиховой, гражданской супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес петербургского клуба фразой из стихотворения «Красавицы» Владимира Маяковского.

«Мне кажется, то что надо: «Брошки — блещут... на тебе! — с платья с полуголого. Эх, к такому платью бы да ещё бы... голову», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

12 мая Салихова раскритиковала назначение на VAR судьи Сергея Иванова на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» и отметила, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) имеет предвзятое отношение к московскому клубу.

Также она заявила, что петербургский клуб существует только ради игр против красно-белых.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер московской команды Массимо Каррера поддержал высказывания Салиховой о судействе РПЛ.