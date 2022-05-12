Александр Мостовой назвал логичным решение сборной России не проводить игры летом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нормально. Это логично. Во-первых, сейчас сезон закончится, все в отпуск уйдут. Нет смысла кого-то собирать и что-то проводить. Когда сезон начнётся, будут паузы на сборные. Тогда можно будет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на решение Карпина.