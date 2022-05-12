Бышовец: в сложившейся ситуации действительно нет смысла проводить сборы

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на решение Валерия Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Есть понимание, что пока в сложившейся ситуации действительно нет смысла проводить сборы. То, с чем столкнулся Карпин, — так бывает. Я думаю, должна быть программа, что делать со сборной. Она должна выстраиваться с перспективой: когда-то этому будет конец», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Напомним, Карпин решил не проводить матчи и сбор летом. Он отметил, что футболистам нужен отдых после такого тяжёлого сезона.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор.