Андрей Мостовой объяснил, почему «Динамо» не обошло «Зенит» в чемпионской гонке

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о преимуществах команды в чемпионской гонке с «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Андрей Мостовой объяснил, почему «Динамо» не обошло «Зенит» в чемпионской гонке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сказался опыт: на них пошло давление, не все с ним справились. У нас в этом плане все суперопытные. Привыкли, что о каждой ошибке «Зенита» активно пишут в медиа, оказывают давление такого плана», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, сине-бело-голубые выиграли чемпионат России потому, что главными конкурентами команды являются они сами и серьёзные проблемы у них возникали только с клубами из нижней части таблицы.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Клуб из Санкт-Петербурга стал восьмикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака в четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

Ранее Мостовой рассказал, как исключение российских клубов из еврокубков отразилось на команде.

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