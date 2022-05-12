Экс-игроку «Лиона» Марсело подарили освежители воздуха и туалетную бумагу

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Бывшему защитнику французского «Лиона» Марсело Фильо подарили годовой запас туалетной бумаги и освежителей воздуха после приступа метеоризма в раздевалке команды.
Экс-игроку «Лиона» Марсело подарили освежители воздуха и туалетную бумагу
  • AFP
  • © NICOLAS TUCAT

Производитель средств личной гигиены Dude Wipes решил помочь бразильцу таким подарком, сообщает TMZ.

Во встрече с «Анже» 34-летний футболист забил в свои ворота. После игры директор клуба пришёл в ярость и отстранил его от тренировок, позже контракт с этим игроком был расторгнут.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. С тех пор он провёл в составе семикратных чемпионов Франции 167 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марсело выгнали из команды из-за приступа метеоризма.

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