Андрей Мостовой: отсутствие еврокубков никак не скажется на мотивации в «Зените»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как исключение российских клубов из еврокубков отразилось на команде.
Андрей Мостовой: отсутствие еврокубков никак не скажется на мотивации в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется — нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, футболисты петербургской команды надеются на то, что скоро вернутся на международные соревнования, а пока что концентрируются на внутренних турнирах.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне-2022/23.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Мостовой рассказал о лучшем моменте в сезоне-2021/22.

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