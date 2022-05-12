Андрей Мостовой: лучший момент сезона — однозначно 7:1 со «Спартаком»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о лучшем моменте в сезоне-2021/22.

«Однозначно 7:1 со «Спартаком»: историческая победа с таким счётом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также добавил, что Лига чемпионов — это огромный праздник, тем более когда в соперниках «Челси» и «Ювентус».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Клуб из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака в четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Зарема Салихова заявила, что недовольна назначением судьи Иванова на матч с «Зенитом».