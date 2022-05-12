ЦСКА объявил о подписании контрактов с молодыми футболистами

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Московский ЦСКА продлил соглашения с воспитанниками клуба, а также заключил первые контракты с молодыми футболистами.
ЦСКА объявил о подписании контрактов с молодыми футболистами
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Свои соглашения продлили футболисты молодёжки Эдуард Багринцев, Никита Ермаков, Макар Пестов, Егор Бесаев, Александр Вакулич и Дмитрий Калайда.

Первые контракты подписали Степан Евсютин и Алексей Сливин. Пресс-служба добавила, что в скором времени станет известно о других подписаниях ЦСКА.

После 28-го тура Российской премьер-лиги армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице (47 очков). 15 мая ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск.

Ранее агент Юсуфа Языджи заявил, что трансфер футболиста в ЦСКА на постоянной основе практически совершён.

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