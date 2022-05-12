Захарян: рад, что попался сильный соперник в финале Кубка России

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от финального матча со столичным «Спартаком» в Кубке России.
Захарян: рад, что попался сильный соперник в финале Кубка России
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Хороший соперник, будет трудно. Но нас ждёт очень интересная игра. Очень рад, что мы в финале и что нам попался такой сильный соперник», — заявил Захарян пресс-службе клуба.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. В финале подопечные Сандро Шварца сыграют со «Спартаком». Решающий матч состоится 29 мая.

Ранее президент «Алании» заявил, что игроки подавлены после поражения от «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить