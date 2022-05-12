Захарян: рад, что попался сильный соперник в финале Кубка России

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от финального матча со столичным «Спартаком» в Кубке России.

«Хороший соперник, будет трудно. Но нас ждёт очень интересная игра. Очень рад, что мы в финале и что нам попался такой сильный соперник», — заявил Захарян пресс-службе клуба.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. В финале подопечные Сандро Шварца сыграют со «Спартаком». Решающий матч состоится 29 мая.

Ранее президент «Алании» заявил, что игроки подавлены после поражения от «Динамо».