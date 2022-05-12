Черчесов — о задачах «Ференцвароша»: не выглядеть инородным телом в Европе
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«Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Под руководством российского специалиста венгерский клуб оформил золотой дубль, победив в Кубке Венгрии и чемпионате страны.
58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.
Ранее бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.