Шунин рассказал, о чём разговаривал со Шварцем перед матчем с «Аланией»

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о беседе с главным тренером команды Сандро Шварцем перед полуфинальным матчем Кубка России с «Аланией».

«Перед матчем с «Аланией» Сандро Шварц пообщался с каждым игроком лично. Спросил у меня как у капитана, в чём я вижу проблему. Мы обсудили этот момент. Всё по-прежнему в наших руках», — цитирует Шунина «Чемпионат».

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. В финале подопечные Шварца сыграют со «Спартаком». Решающий матч состоится 29 мая.

Ранее президент «Алании» заявил, что игроки подавлены после поражения от «Динамо».