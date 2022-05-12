В RCC могут создать альтернативный пояс для победителя боя Шлеменко — Исмаилов

Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко сообщил, что промоушен рассматривает возможность создать альтернативный пояс для победителя боя между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и его соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мы рассматриваем альтернативный пояс. Бойцы у нас на контракте на один поединок, мы не можем сделать чемпионский бой. Но альтернативный вариант мы рассмотрим», — приводят слова Клименко «Чемпионат».

Он отметил, что, возможно, это будет суперпояс, который выставят на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко оценил масштаб своего поединка с Исмаиловым.