В RCC могут создать альтернативный пояс для победителя боя Шлеменко — Исмаилов
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Мы рассматриваем альтернативный пояс. Бойцы у нас на контракте на один поединок, мы не можем сделать чемпионский бой. Но альтернативный вариант мы рассмотрим», — приводят слова Клименко «Чемпионат».
Он отметил, что, возможно, это будет суперпояс, который выставят на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность.
Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.
35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.
37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Шлеменко оценил масштаб своего поединка с Исмаиловым.