Кофрие не собирается уходить из «Спартака»

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу над «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.
Кофрие не собирается уходить из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Эмоции от победы над «Енисеем» только радостные. Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона. Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта. Я хочу играть в «Спартаке», — цитирует Кофрие «РБ Спорт».

Бывший защитник бельгийского клуба «Сент-Трюйден» перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. На счету 25-летнего бельгийца одна результативная передача в 23 матчах за московскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» (37 очков) по итогам 28 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/22 со столичным «Динамо».

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