Исмаилов ответил Шлеменко, который остался недоволен очками Магомеда на дуэли взглядов

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил своему соотечественнику Александру Шлеменко, который признался, что его взбесил выход соперника на дуэль взглядов в солнцезащитных очках.
Исмаилов ответил Шлеменко, который остался недоволен очками Магомеда на дуэли взглядов
  • РИА Новости

«Покажу тебе глаза наедине, Саш. Сейчас такое время, что в глазах оппонента ты не увидишь страха. Я, естественно, желаю помешать ему сделать свою работу. Победить. В глазах у Саши видна только уверенность. Даже если там есть страх, он технично это скрывает», — приводит слова Исмаилова «Чемпионат».

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко высказался по поводу дуэли взглядов с соотечественником Исмаиловым.

 

 

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