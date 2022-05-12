Исмаилов ответил Шлеменко, который остался недоволен очками Магомеда на дуэли взглядов

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил своему соотечественнику Александру Шлеменко, который признался, что его взбесил выход соперника на дуэль взглядов в солнцезащитных очках.

«Покажу тебе глаза наедине, Саш. Сейчас такое время, что в глазах оппонента ты не увидишь страха. Я, естественно, желаю помешать ему сделать свою работу. Победить. В глазах у Саши видна только уверенность. Даже если там есть страх, он технично это скрывает», — приводит слова Исмаилова «Чемпионат».

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко высказался по поводу дуэли взглядов с соотечественником Исмаиловым.