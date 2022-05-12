Шлеменко — о бое с Исмаиловым: он меня раздражает

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался по поводу дуэли взглядов с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Магомед не сможет меня расслабить. То, что он делает, он делает неправильно. Наоборот, он меня раздражает. То, как он это делает. Магомед вышел в очках. В очках выходят те, кто не хочет показывать свои глаза. А почему он не хочет их показать, нужно у него спросить. Это он боится», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео дуэли взглядов Шлеменко и Исмаилова перед поединком в рамках промоушена RCC.