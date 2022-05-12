Овечкин обошёл Гончара по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ
- AP
Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин оформил одну голевую передачу. Она стала для 36-летнего форварда 69-й за всю карьеру в плей-офф НХЛ.
По количеству голевых передач в Кубке Стэнли Овечкин обошёл Сергея Гончара и вышел на шестое место по этому показателю среди российских игроков НХЛ. На пятом месте идёт Павел Дацюк, на счету которого 71 голевая передача.
Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из «солнечного штата».
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт 14 мая в Вашингтоне.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Кирилл Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.