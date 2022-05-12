Защитник «Енисея»: «Спартак» не имеет права так играть, они всей командой оборонялись

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Защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин прокомментировал поражение команды от «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России.

«Мы проиграли, но моё мнение: «Спартак» не имеет права так играть. Так и мы в Первой лиге не играем. Они всей командой сегодня оборонялись. Переломный момент матча — это когда наш гол не засчитали. 100% его надо было засчитывать», — цитирует Кичина «Известия».

На 61-й минуте 29-летний футболист высоко выпрыгнул и пробил головой после подачи с углового в сторону ворот, но после просмотра VAR было принято решение, что голкипер «Спартака» Александр Максименко смог выбить мяч в сторону так, что он не пересёк линию ворот.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

В финале Кубка России «Спартак» встретится с бело-голубыми. Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее главный тренер красно-белых Паоло Ваноли прокомментировал информацию о своём возможном увольнении из московского клуба.

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