Ваноли отреагировал на слухи о своём увольнении из «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о своём возможном увольнении из московского клуба.

«Вы сами создаёте эти слухи, пишете о возможных тренерах на моё место. Моя задача в том, чтобы биться за «Спартак», чтобы убедить наших футболистов справляться с подобными ситуациями», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Напомним, что итальянский специалист возглавил красно-белых в 2021 году, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год. 4 мая агент главного тренера столичного клуба Андреа Д'Амико опроверг слухи о его отставке.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера команды Владимира Федотова на работу в московский «Спартак».

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