Покер Де Брёйне помог «Ман Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в перенесённом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

За «горожан» отличились Кевин Де Брёйне (7-я минута, 16-я, 24-я, 60-я) и Рахим Стерлинг (84-я). За «Вулверхэмптон» мяч забил Леандер Дендонкер (11-я).

«Ман Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке.

Ранее в «Ман Сити» объявили о достижении договорённости с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда.