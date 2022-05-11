«Спартак» собирается выкупить Мартинса у «Янг Бойз»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что красно-белые выкупят полузащитника Мартинса Перейру у «Янг Бойз».

«Не буду вдаваться в подробности — наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведёт в «Спартаке». Он хороший футболист, рад, что он у нас», — цитирует Каттани Sport24.

25-летний футболист перешёл к красно-белым в 2022 году на правах аренды. За «Янг Бойз» полузащитник выступает с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.