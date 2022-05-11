Тарпищев заявил, что Дзюба тормозит развитие «Зенита»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не приносит никакой пользы команде.

«Время Дзюбы уже проходит, он во многом тормозит развитие команды. Столбом играет впереди, в нашем футболе это проходит. Возраст сказывается тоже», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его словам, 33-летний форвард не является звездой европейского класса и бессмысленно строить игру вокруг него.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. В сезоне-2021/22 он провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Дзюба должен покинуть клуб.