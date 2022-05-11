Орлов считает, что Дзюба не нужен «Зениту»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен покинуть клуб по окончании сезона-2021/22.

«Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов», — приводят слова Орлова «Невские новости».

По его мнению, Дзюба был гениальным игроком для «Зенита», но своё время отыграл. Он также подчеркнул, что Дзюба являлся первым, кто нашёл общий язык с Халком, и они прекрасно играли в паре.

«Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет», — заключил Орлов.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 247 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший сербский защитник «Зенита» Милан Родич поделился мнением о возможном приходе Дзюбы в «Црвену Звезду».