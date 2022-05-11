Роднина считает, что в США к Тутберидзе не будет снисходительного отношения

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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение об отношении к российскому тренеру Этери Тутберидзе в США.
Роднина считает, что в США к Тутберидзе не будет снисходительного отношения
  • РИА Новости

«То, что Этери Тутберидзе — многоуважаемый тренер в России, — это понятно. Но это не значит, что там к ней будет такое же снисходительное отношение. Было бы логичнее сначала спросить разрешения, а потом идти в гости», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, директор катка имеет право запрещать то, что хочет, так как каток — это частная территория. Она также подчеркнула, что ничего странного или сенсационного в этом нет.

«Хозяин — барин, здесь нечему удивляться», — заключила Роднина.

Тутберидзе отправилась в Бостон и посетит местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для её дочери — российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Тутберидзе.

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