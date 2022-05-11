Никита Цзю нокаутировал соперника в первом раунде

Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде над соотечественником Мэйсоном Смитом.

24-летний Цзю, выступающий в первом среднем весе, нокаутировал соотечественника Мэйсона Смита в первом раунде поединка, который состоялся в австралийском Ньюкасле. Для Цзю эта победа стала второй на профессиональном ринге при отсутствии поражений.

27-летний Смит потерпел первое поражение в карьере при пяти победах.

Никита является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Старший сын Тим в марте этого года одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гошеем. За победу он получил $1 млн и сохранил право на титул чемпиона мира. На счету Тима 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю перенёс корректирующую операцию на обеих руках.