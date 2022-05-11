В «Ахмате» опровергли информацию о смене гражданства Умаевым

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что форвард команды Идрис Умаев может сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Казахстана.
В «Ахмате» опровергли информацию о смене гражданства Умаевым
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет. Ни о какой смене гражданства нашим игроком речи не идёт», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний нападающий провёл в составе «Ахмата» девять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Умаев может сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Казахстана.

 

 

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