В «Ахмате» опровергли информацию о смене гражданства Умаевым
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет. Ни о какой смене гражданства нашим игроком речи не идёт», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний нападающий провёл в составе «Ахмата» девять матчей и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Умаев может сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Казахстана.