Источник: российский нападающий «Ахмата» планирует выступать за сборную Казахстана

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Форвард «Ахмата» Идрис Умаев может сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Казахстана.
Источник: российский нападающий «Ахмата» планирует выступать за сборную Казахстана
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Умаев уже связывался с главным тренером национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым и рассказал о возможной смене гражданства, сообщает Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний нападающий провёл в составе «Ахмата» девять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ в случае отставки Ашота Хачатурянца.

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