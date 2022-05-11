Источник: российский нападающий «Ахмата» планирует выступать за сборную Казахстана

Форвард «Ахмата» Идрис Умаев может сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Казахстана.

Умаев уже связывался с главным тренером национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым и рассказал о возможной смене гражданства, сообщает Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний нападающий провёл в составе «Ахмата» девять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ в случае отставки Ашота Хачатурянца.