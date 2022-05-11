Тарпищев отреагировал на победу Хачанова над Карреньо-Бустой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над испанцем Пабло Карреньо-Бустой во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

«Приятно, что Карен набирает форму на грунте, потому что ряд турниров был неудачен. В преддверии «Ролан Гаррос» это обнадёживает. Игровые проблемы всё равно остаются. Надо ждать жеребьёвку «Ролан Гаррос», а потом говорить что-то о его прохождении в основной сетке», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его мнению, соперником Хачанова в следующем раунде должен быть Григор Димитров. Он подчеркнул, что болгарский теннисист играет резво и позволяет атаковать.

«Циципас играет более разнообразно, и с этой точки зрения он очень опасен. Посмотрим, что будет», — заключил Тарпищев.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Карреньо-Буста сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Риме.