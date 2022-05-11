Тарпищев отреагировал на победу Хачанова над Карреньо-Бустой

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над испанцем Пабло Карреньо-Бустой во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.
Тарпищев отреагировал на победу Хачанова над Карреньо-Бустой
  • AP
  • © Hamish Blair

«Приятно, что Карен набирает форму на грунте, потому что ряд турниров был неудачен. В преддверии «Ролан Гаррос» это обнадёживает. Игровые проблемы всё равно остаются. Надо ждать жеребьёвку «Ролан Гаррос», а потом говорить что-то о его прохождении в основной сетке», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его мнению, соперником Хачанова в следующем раунде должен быть Григор Димитров. Он подчеркнул, что болгарский теннисист играет резво и позволяет атаковать.

«Циципас играет более разнообразно, и с этой точки зрения он очень опасен. Посмотрим, что будет», — заключил Тарпищев.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.  Карреньо-Буста сделал пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить