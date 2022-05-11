Изидор уверен, что не все клубы Лиги 1 смогли бы бороться за медали в РПЛ

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от игры в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отвечу тем, кто говорит, что играть в России легко. Приезжайте и поиграйте против «Зенита», «Локомотива» или «Спартака», тогда и посмотрим. Максимум пять команд Лиги 1 боролись бы за топ-3 в России, не больше», — приводит слова Изидора So Foot.

21-летний форвард перешёл из «Монако» в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе московской команды он провёл 11 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Изидор сообщил, что останется в столичной команде на сезон-2022/23.