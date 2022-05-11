Изидор уверен, что не все клубы Лиги 1 смогли бы бороться за медали в РПЛ

Короткая ссылка
Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от игры в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Изидор уверен, что не все клубы Лиги 1 смогли бы бороться за медали в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Отвечу тем, кто говорит, что играть в России легко. Приезжайте и поиграйте против «Зенита», «Локомотива» или «Спартака», тогда и посмотрим. Максимум пять команд Лиги 1 боролись бы за топ-3 в России, не больше», — приводит слова Изидора So Foot.

21-летний форвард перешёл из «Монако» в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе московской команды он провёл 11 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Изидор сообщил, что останется в столичной команде на сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить