Изидор уверен, что не все клубы Лиги 1 смогли бы бороться за медали в РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Отвечу тем, кто говорит, что играть в России легко. Приезжайте и поиграйте против «Зенита», «Локомотива» или «Спартака», тогда и посмотрим. Максимум пять команд Лиги 1 боролись бы за топ-3 в России, не больше», — приводит слова Изидора So Foot.
21-летний форвард перешёл из «Монако» в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе московской команды он провёл 11 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
Ранее Изидор сообщил, что останется в столичной команде на сезон-2022/23.