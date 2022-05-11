В «Химках» ответили на критику судейства в игре с «Крыльями» со стороны Хачатурянца

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на заявления президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца в адрес судьи Алексея Матюнина после матча с «Крыльями Советов» (4:1).

«В «Химках» спокойно реагируют на высказывания Хачатурянца по поводу того, что судейство Матюнина в нашем матче с «Крыльями» могло быть предвзятым. Могу сказать, что с нашей стороны всё чисто, подобных вещей никогда не будет у нас. Всё остальное — вопрос судейского комитета и остальных органов», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Он также сказал, что основная задача команды — играть и радовать болельщиков.

В матче 26-го тура в Самаре 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла, а также назначил пенальти в ворота «Крыльев».

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», однако позже опроверг собственные слова.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.

Ранее сообщалось, что Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам 26-го тура РПЛ.