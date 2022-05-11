Бивол признался, что перед боем с Альваресом его вдохновила победа Усика над Джошуа

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол рассказал о поединке, который его вдохновил перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Апсеты всегда вдохновляют. Последняя победа, которая меня вдохновила, — Усика над Джошуа. Когда приехал человек в Англию, никто на него не ставил, а он выиграл», — сказал Бивол в интервью «Бокс ТВ».

8 мая Бивол девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.

Ранее Бивол высказался о важности победы над Альваресом.