Бивол признался, что перед боем с Альваресом его вдохновила победа Усика над Джошуа
- Gettyimages.ru
- © Ethan Miller
«Апсеты всегда вдохновляют. Последняя победа, которая меня вдохновила, — Усика над Джошуа. Когда приехал человек в Англию, никто на него не ставил, а он выиграл», — сказал Бивол в интервью «Бокс ТВ».
8 мая Бивол девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.
Ранее Бивол высказался о важности победы над Альваресом.