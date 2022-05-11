Бивол признался, что перед боем с Альваресом его вдохновила победа Усика над Джошуа

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Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол рассказал о поединке, который его вдохновил перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом.
Бивол признался, что перед боем с Альваресом его вдохновила победа Усика над Джошуа
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

«Апсеты всегда вдохновляют. Последняя победа, которая меня вдохновила, — Усика над Джошуа. Когда приехал человек в Англию, никто на него не ставил, а он выиграл», — сказал Бивол в интервью «Бокс ТВ»

8 мая Бивол девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.

Ранее Бивол высказался о важности победы над Альваресом.

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