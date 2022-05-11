ХК «Спартак» объявил об уходе олимпийского чемпиона Широкова

Чемпион Игр 2018 года в составе сборной России Сергей Широков покинул московский хоккейный клуб «Спартак».

Как сообщается на сайте красно-белых, 36-летний нападающий покинул команду по истечении контракта.

Широков перешёл в «Спартак» в 2020 году. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он провёл 46 матчей, в которых набрал 29 очков (10 голов + 19 результативных передач). В плей-офф он в пяти играх заработал два очка (1 + 1).

Форвард также является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Иван Федотов перешёл из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».