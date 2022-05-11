«Ливерпуль» повторил повторил достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2013/14 в АПЛ

«Ливерпуль» стал второй командой в истории чемпионата Англии по футболу, в составе которой сразу три игрока забили более 15 мячей за сезон.

В нынешнем национальном первенстве эту планку уже преодолели Мохаммед Салах (22), Садио Мане (15) и Диогу Жота (15).

Таким образом, мерсисайдцы повторили рекорд «Манчестер Сити», который был установлен в сезоне-2013/2014. Тогда 15 и более мячей в составе «горожан» в Английской премьер-лиге забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко.

Ранее сообщалось, что гол Мане принёс «Ливерпулю» волевую победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ.