«Ливерпуль» повторил повторил достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2013/14 в АПЛ

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«Ливерпуль» стал второй командой в истории чемпионата Англии по футболу, в составе которой сразу три игрока забили более 15 мячей за сезон.
«Ливерпуль» повторил повторил достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2013/14 в АПЛ
  • AP
  • © Rui Vieira

В нынешнем национальном первенстве эту планку уже преодолели Мохаммед Салах (22), Садио Мане (15) и Диогу Жота (15). 

Таким образом, мерсисайдцы повторили рекорд «Манчестер Сити», который был установлен в сезоне-2013/2014. Тогда 15 и более мячей в составе «горожан» в Английской премьер-лиге забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко. 

Ранее сообщалось, что гол Мане принёс «Ливерпулю» волевую победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ.

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