В «Барселоне» рассказали о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча 

В «Барселоне» выступили с заявлением по поводу состояния защитника команды Рональда Араухо, который потерял сознание во время матча 36-го тура испанской футбольной Примеры с «Сельтой».

У игрока диагностировано сотрясение головного мозга, сообщается на официальном сайте каталонцев. Футболист был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

На 62-й минуте игры уругваец и его партнёр по команде Гави столкнулись головами. Затем Араухо сделал несколько шагов и упал на газон, потеряв сознание. В итоге его увезли на машине скорой помощи, которая находилась на поле около пяти минут, на лице у футболиста была кислородная маска.

Ранее сообщалось, что дубль Пьера-Эмерика Обамеянга помог «Барселоне» переиграть «Сельту» в 36-м туре Примеры.