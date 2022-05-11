В «Барселоне» рассказали о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча
- AP
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У игрока диагностировано сотрясение головного мозга, сообщается на официальном сайте каталонцев. Футболист был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
На 62-й минуте игры уругваец и его партнёр по команде Гави столкнулись головами. Затем Араухо сделал несколько шагов и упал на газон, потеряв сознание. В итоге его увезли на машине скорой помощи, которая находилась на поле около пяти минут, на лице у футболиста была кислородная маска.
Ранее сообщалось, что дубль Пьера-Эмерика Обамеянга помог «Барселоне» переиграть «Сельту» в 36-м туре Примеры.