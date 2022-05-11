«Тампа» уступила «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:3, при том что после первого периода хозяева уступали 0:2.

В составе канадской команды отличились Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился результативной передачей.

У гостей шайбы забросили Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал два голевых паса.

Таким образом, «Торонто» снова повёл в серии — 3:2. Следующий матч между командами состоится 13 мая в Тампе.

Ранее сообщалось, что хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в пятом матче плей-офф НХЛ.