«Тампа» уступила «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Кучерова
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- © Chris O'Meara
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:3, при том что после первого периода хозяева уступали 0:2.
В составе канадской команды отличились Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился результативной передачей.
У гостей шайбы забросили Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал два голевых паса.
Таким образом, «Торонто» снова повёл в серии — 3:2. Следующий матч между командами состоится 13 мая в Тампе.
Ранее сообщалось, что хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в пятом матче плей-офф НХЛ.