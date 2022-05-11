Дубль Обамеянга помог «Барселоне» переиграть «Сельту» в 36-м туре Примеры

«Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 36-го тура испанской футбольной Примеры.

Игра состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1.

В составе каталонцев отличился Мемфис Депай (30-я минута), а также дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (41-я и 48-я). Гости ответили только голом Яго Аспаса (50-я).

На 58-й минуте команда из Виго осталась в меньшинстве из-за удаления Джейсона Мурильо.

«Барса» набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (43) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» разгромно проиграла «Бетису» в матче Примеры.