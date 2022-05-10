The Athletic: «Реал» подписал контракт с футболистом «Челси» Рюдигером

Мадридский футбольный клуб «Реал» договорился о переходе с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером.

Как сообщает The Athletic, 29-летний игрок подписал контракт с испанским клубом до 2026 года. Немец присоединится к новой команде перед началом следующего сезона.

Его зарплата в «Реале» составит €9—10 млн в год. Причём в нём также будет фигурировать сумма отступных в размере €400 млн.

Рюдигер перешёл в «Челси» в 2017 году. Вместе с лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии. Всего на его счету 199 матчей, 12 голов и семь результативных передач в составе английской команды.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» разгромно проиграла «Бетису» в матче Примеры.