Рекордсмен по количеству матчей в НХЛ Марло объявил о завершении карьеры

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Канады Патрик Марло объявил о завершении карьеры в 42 года.
Рекордсмен по количеству матчей в НХЛ Марло объявил о завершении карьеры
  • AP

Об этом сообщает The Players’ Tribune со ссылкой на слова игрока, который провёл 23 сезона в Национальной хоккейной лиге. 

Он также является рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей. На его счету 1779 игр в лиге, в которых он набрал 1197 (566 голов + 631 передач) очков.

Большую часть карьеры Марло выступал за «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин включён в тройку номинантов на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона.

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