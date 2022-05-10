Карацев считает, что потерял концентрацию в матче с Джоковичем

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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.
Карацев считает, что потерял концентрацию в матче с Джоковичем
  • AP

«Начало хорошее было, пару моментов я недожал, проиграл сет. И во втором начал нестабильно, много ошибок было. Так что игра не сложилась. Старался рисковать, но потерял концентрацию в начале второго сета, с ним это не прощается», — цитирует Карацева Sport24.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Карацев четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и один раз реализовал брейк-пойнт из двух попыток. На счету Джоковича один эйс навылет, две двойные и четыре брейка.

Ранее сообщалось, что Александрова разгромила чемпионку US Open Стивенс на старте турнира WTA в Риме.

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