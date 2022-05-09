Иванова рассказала, как политическая ситуация отразилась на её отношениях с Латыниной

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Заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова ответила на вопрос, отразилась ли нынешняя политическая ситуация на её отношениях с девятикратной олимпийской чемпионкой по гимнастике Ларисой Латыниной.

«Непростая тема. Лариса родилась в Херсоне, который сейчас каждый день фигурирует в новостных сводках, и я прекрасно понимаю, что творится у человека в душе, тем более у более возрастного человека, чем я сама. Поэтому стараюсь максимально её беречь. Не задавать вопросов, не затрагивать в разговорах тех или иных тем, единственное, что советую, — стараться вообще не смотреть телевизор. Тем не менее мы созванивается каждый день. Ведь, по большому счёту, всё, что мы можем сейчас сделать, — это всеми силами поддерживать друг друга», — сказала Иванова в интервью RT.

Ранее 85-летняя прославленная гимнастка сравнила Олимпийские игры с войной.

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