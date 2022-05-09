Иванова рассказала, как политическая ситуация отразилась на её отношениях с Латыниной
«Непростая тема. Лариса родилась в Херсоне, который сейчас каждый день фигурирует в новостных сводках, и я прекрасно понимаю, что творится у человека в душе, тем более у более возрастного человека, чем я сама. Поэтому стараюсь максимально её беречь. Не задавать вопросов, не затрагивать в разговорах тех или иных тем, единственное, что советую, — стараться вообще не смотреть телевизор. Тем не менее мы созванивается каждый день. Ведь, по большому счёту, всё, что мы можем сейчас сделать, — это всеми силами поддерживать друг друга», — сказала Иванова в интервью RT.
Ранее 85-летняя прославленная гимнастка сравнила Олимпийские игры с войной.