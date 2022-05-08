Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс разгромное поражение «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Бриджстоун-Арены», завершилась со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара со счётом 7:3.

В составе «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен (11-я минута), Натан Маккиннон (17-я), Габриэль Ландескуг (31-я, 35-я), Назем Кадри (35-я), Девон Тейвз (51-я) и Валерий Ничушкин (58-я). У «Предаторз» шайбы забросили Мэтт Дюшен (18-я), Ээли Толванен (26-я) и Роман Йоси (33-я).

Счет в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Колорадо».

Следующая игра пройдёт 10 мая в Нэшвилле.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.