Генич — о возможном трансфере Дзюбы в «Црвену Звезду»: «Зенит» не хочет его видеть в РПЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер. Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну российскую команду», — приводит слова Генича «Матч ТВ».
Он считает, что «Зенит» готов даже платить Дзюбе зарплату в «Црвене Звезде», чтобы не допустить переход форварда в любой из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.
Нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.
Форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».