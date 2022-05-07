Генич — о возможном трансфере Дзюбы в «Црвену Звезду»: «Зенит» не хочет его видеть в РПЛ

Короткая ссылка
Российский комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».
Генич — о возможном трансфере Дзюбы в «Црвену Звезду»: «Зенит» не хочет его видеть в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер. Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну российскую команду», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Он считает, что «Зенит» готов даже платить Дзюбе зарплату в «Црвене Звезде», чтобы не допустить переход форварда в любой из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.

Нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить