Чесноков: матч между Рублёвым и Циципасом был ровный, они играли до конца

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Мадриде.

«Не могу сказать, что Циципас был сильнее Рублёва. Нет. Это два игрока, которые всегда играют друг против друга до самого конца. Матч был очень ровный», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, небольшие ошибки российского теннисиста помогли греку обыграть его и выйти в полуфинал.

«Их противостояние непредсказуемо, они всегда играют ровно, очко в очко. Рублёв здорово провёл второй сет — просто потрясающе», — добавил Чесноков.

Напомним, что в матче 1/4 финала россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России.