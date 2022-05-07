Чесноков: матч между Рублёвым и Циципасом был ровный, они играли до конца
- AP
- © Bernat Armangue
«Не могу сказать, что Циципас был сильнее Рублёва. Нет. Это два игрока, которые всегда играют друг против друга до самого конца. Матч был очень ровный», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его словам, небольшие ошибки российского теннисиста помогли греку обыграть его и выйти в полуфинал.
«Их противостояние непредсказуемо, они всегда играют ровно, очко в очко. Рублёв здорово провёл второй сет — просто потрясающе», — добавил Чесноков.
Напомним, что в матче 1/4 финала россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России.