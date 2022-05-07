Червиченко: лучше бы Абрамович упирался и не продавал «Челси» до последнего
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«Мне лично непонятно, зачем продавать клуб, если ты всё равно не получишь деньги? Может, это часть комбинации, благодаря которой Абрамовичу будет легче жить? Странно продавать «Челси» и раздать потом эти деньги. Лучше бы он упирался и не продавал клуб до последнего», — приводит слова Червиченко Sport24.
Он считает, что российские бизнесмены больше не вложатся в иностранные спортивные структуры из-за текущей ситуации в мире. По словам Червиченко, большая часть средств отечественных олигархов находилась за границей, однако сейчас все эти деньги заморожены.
Лондонский клуб 7 мая согласовал условия приобретения контрольного пакета акций с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. £2,5 млрд будет направлено на покупку акций «Челси». Новые владельцы клуба также вложат £1,75 млрд в развитие инфраструктуры клуба.
Бывший владелец «Челси» — российский предприниматель Роман Абрамович — попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Также Абрамович требует от клуба £1,6 млрд, которые он предоставил команде в кредит.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули.