Червиченко: лучше бы Абрамович упирался и не продавал «Челси» до последнего

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о продаже Романом Абрамовичем лондонского «Челси».

«Мне лично непонятно, зачем продавать клуб, если ты всё равно не получишь деньги? Может, это часть комбинации, благодаря которой Абрамовичу будет легче жить? Странно продавать «Челси» и раздать потом эти деньги. Лучше бы он упирался и не продавал клуб до последнего», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он считает, что российские бизнесмены больше не вложатся в иностранные спортивные структуры из-за текущей ситуации в мире. По словам Червиченко, большая часть средств отечественных олигархов находилась за границей, однако сейчас все эти деньги заморожены.

Лондонский клуб 7 мая согласовал условия приобретения контрольного пакета акций с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. £2,5 млрд будет направлено на покупку акций «Челси». Новые владельцы клуба также вложат £1,75 млрд в развитие инфраструктуры клуба.

Бывший владелец «Челси» — российский предприниматель Роман Абрамович — попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Также Абрамович требует от клуба £1,6 млрд, которые он предоставил команде в кредит.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули.