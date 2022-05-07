Трансляция матча «Спартак» — «Зенит» выбрана для дебютного показа в кинотеатрах России

Матч чемпионата России по футболу впервые покажут в кинотеатрах страны. Для дебютной трансляции выбрана игра «Спартак» — «Зенит».

15 мая состоится прямая трансляция центрального матча 29-го тура «Спартак» — «Зенит» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В Москве и Санкт-Петербурге зрителей, помимо просмотра матча, ждёт большая развлекательная программа: встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ».

В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге — Павел Богданов.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена». Начало матча — в 16:30 мск.

«Зенит» (61 очко) досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22. «Спартак» (34) рискует попасть в зону стыковых матчей. За три тура до окончания турнира красно-белых отделяет от 13-го места четыре очка.

Ранее сообщалось, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, вероятно, не сможет помочь своей команде в матче 28-го тура с подмосковными «Химками».