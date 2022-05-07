Тренер «Каролины»: Кочеткова нельзя винить в поражении от «Бостона»

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского голкипера Петра Кочеткова в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Кочетков был в порядке. Его нельзя винить ни в одной из пропущенных шайб. Это были либо хорошие броски из неплохих точек, либо подправления в исполнении классных игроков», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Игра, которая прошла на льду арены TD Garden, завершилась со счётом 4:2 в пользу «Бостона».

Голкипер «Каролины» Кочетков отразил 24 броска. 22-летний российский вратарь проводит дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге. Это его первое поражение в карьере в НХЛ. Ранее он помог команде одержать три победы в регулярном чемпионате и одну — в плей-офф.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч состоится 8 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф.