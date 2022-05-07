The Guardian: «Манчестер Сити» рассматривает возможности подписать контракт с Погба

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» намерен заполучить на правах свободного агента полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
The Guardian: «Манчестер Сити» рассматривает возможности подписать контракт с Погба
  • AP
  • © Rui Vieira

Руководство МС готово предложить французскому хавбеку четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает The Guardian.

Уточняется, что 29-летний полузащитник хотел бы поработать под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Вместе с МЮ он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы.

Француз в сезоне-2021/22 в 27 матчах забил один мяч. Его контракт с МЮ истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить