The Guardian: «Манчестер Сити» рассматривает возможности подписать контракт с Погба

«Манчестер Сити» намерен заполучить на правах свободного агента полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Руководство МС готово предложить французскому хавбеку четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает The Guardian.

Уточняется, что 29-летний полузащитник хотел бы поработать под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Вместе с МЮ он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы.

Француз в сезоне-2021/22 в 27 матчах забил один мяч. Его контракт с МЮ истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока.