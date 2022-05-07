The Guardian: «Манчестер Сити» рассматривает возможности подписать контракт с Погба
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Руководство МС готово предложить французскому хавбеку четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает The Guardian.
Уточняется, что 29-летний полузащитник хотел бы поработать под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Вместе с МЮ он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы.
Француз в сезоне-2021/22 в 27 матчах забил один мяч. Его контракт с МЮ истекает в конце июня.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока.